За крісло очільник Бюро економбезпеки позмагається 12 кандидатів: перелік

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Комісія з конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки визначила 12 кандидатів трьох з яких за підсумками тестування, співбесіди та ситуаційних завдань подадуть на розгляд прем’єр-міністру Денису Шмигалю

Про це пише RegioNews з посиланням на трансляцію засідання

За підсумками тестування на знання законодавства та на вербально-логічне мислення максимальний бал, 8, набрали три кандидати: Ганна Горбенко, Сергій Маштабей та нинішній очільник ДФС Вадим Мельник. Решта допущених до наступного етапу кандидатів набрали по 7 балів: ексочільник Львівської ОДА Василь Горбаль, Раджамі Джан, Олександр Карєєв, Аттіла Ковчі, Сергій Олійник, Роман Осипчук, Сергій Солодченко, Олексій Туровський, нардепка Юлія Яцик.

Кандидатів з шортлісту допускають до виконання ситуаційних завдань та співбесіди після спецперевірки, передбаченої законом "Про запобігання корупції" та "Про очищення влади". За результатами цих етапів, згідно регламенту, комісія відбере трьох кандидатів, яких подадуть на розгляд прем’єр-міністрові Денисові Шмигалеві.

Співбесіди проводитимуть 13 серпня з 12:00 до 18:30, а відповіді на ситуаційні завдання кандидати подають до 11 серпня.

Нагадаємо, що 22 березня Зеленський підписав закон про Бюро економічної безпеки. Верховна Рада ухвалила закон 28 січня 2021 року

12 травня Уряд створив Бюро економічної безпеки. Бюро замінить податкову міліцію.

А вже 10 червня створення Бюро економічної безпеки оскаржили в ОАСК. Окружний адміністративний суд міста Києва просять визнати протиправною та нечинною постанову Кабінету Міністрів про створення Бюро економічної безпеки.