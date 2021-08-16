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16 августа 2021, 14:43 1664

Данилюк призвал президента инициировать новый конкурс на директора БЭБ

16 августа 2021, 14:43 1664
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Фото из открытых источников
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Екс-глава Совета нацбезопасности и Минфина, а также кандидат на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александр Данилюк призвал президента Владимира Зеленского инициировать новый конкурс на директора этого органа

Об этом написал Александр Данилюк в своем Facebook, передает RegioNews.

Как отметил Данилюк, президент имеет полный фактический контроль над формированием персонального состава конкурсной комиссии.

А результат отбора, состоявшегося в прошлую пятницу, позорный. Все трое претендентов, которых избрала действующая конкурсная комиссия, не могут считаться политически нейтральными, независимыми и беспристрастными, - написал Данилюк.

Он напомнил, что"принципами деятельности БЭБ, согласно закона, является между прочим именно политическая нейтральность, независимость и беспристрастность".

Как сообщалось, 13 августа названы трое финалистов конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности. На следующий этап конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности прошли председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник, член Совета Нацбанка Василий Горбаль и прокурор офиса генпрокурора Аттила Ковчи.

Напомним, что 22 марта Зеленский подписал закон О Бюро экономической безопасности. Верховная Рада приняла закон 28 января 2021 года

12 мая правительство создало Бюро экономической безопасности. Бюро заменит налоговую милицию.

Бюро экономической безопасности Кандидат Александр Данилюк президент обращение

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