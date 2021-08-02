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02 августа 2021, 19:53 3

Доходы госбюджета за июль почти на 7% больше запланированных

02 августа 2021, 19:53 3
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Фото из открытых источников
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Доходы государственного бюджета Украины за июль 2021 года составили 92,6 млрд гривен. Это на 6,9% больше плана (86,6 млрд гривен)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госказначейство.

По данным Госказначейства, доходы госбюджета в июле были на 34% выше прошлого года, когда они составили 69,1 млрд гривен.

С начала года госбюджет получил 684,5 млрд гривен. Это на 7% больше плана и на 16,3% больше доходов прошлого года.

Сумма средств на едином казначейском счете на 1 августа 2021 года составляет 9,9 млрд гривен (месяцем ранее - 10,4 млрд гривен).

Как сообщалось, пять парламентских партий получили финансирование из госбюджета более 174 млн грн.

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