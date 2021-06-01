Стало відомо, скільки доходів надійшло до держбюджету цього року
Дохід державного бюджету України за травень 2021 року склали 118,6 млрд гривень, що на 1,8% більше плану (116,5 млрд гривень)
Про це пише RegioNews з посиланням на Державну казначейську службу України.
За даними Держказначейства, доходи держбюджету в травні були на 61,6% вище минулого року, коли вони становили 73,4 млрд гривень.
З початку року держбюджет отримав 476,1 млрд гривень. Це на 4,7% більше плану і на 22,6% більше доходів минулого року.
Сума коштів на єдиному казначейському рахунку на 1 червня 2021 року становить 23,2 млрд гривень (місяцем раніше - 23,1 млрд гривень).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що із Фонду боротьби з коронавірусом торік 40% витратили на ремонт доріг.
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