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01 червня 2021, 16:59 324

Стало відомо, скільки доходів надійшло до держбюджету цього року

01 червня 2021, 16:59 324
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Фото з відкритих джерел
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Дохід державного бюджету України за травень 2021 року склали 118,6 млрд гривень, що на 1,8% більше плану (116,5 млрд гривень)

Про це пише RegioNews з посиланням на Державну казначейську службу України.

За даними Держказначейства, доходи держбюджету в травні були на 61,6% вище минулого року, коли вони становили 73,4 млрд гривень.

З початку року держбюджет отримав 476,1 млрд гривень. Це на 4,7% більше плану і на 22,6% більше доходів минулого року.

Сума коштів на єдиному казначейському рахунку на 1 червня 2021 року становить 23,2 млрд гривень (місяцем раніше - 23,1 млрд гривень).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що із Фонду боротьби з коронавірусом торік 40% витратили на ремонт доріг.

Україна гроші бюджет казначейство Держбюджет

 
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