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02 серпня 2021, 19:10 9

Апеляційний суд зменшив розмір застави голові "Кузні на Рибальському"

02 серпня 2021, 19:10 9
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Фото з відкритих джерел
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Суд зменшив заставу голові правління «Кузні на Рибальському» майже у дев’ять разів

Про це оголосив головуючий суддя, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Київський апеляційний суд вирішив застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі понад 50 млн грн до голови правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" Валерія Шандри.

Суд ухвалив клопотання захисту задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Шандри Валерія Олександровича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 вересня. Визначити підозрюваному заставу у розмірі 22 027 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 50 001 290 грн, - сказав головуючий суддя.

Суд також відмовився передавати Шандру на поруки трудового колективу ПрАТ "Кузня на Рибальському" та відмовив у задоволенні заяви народних депутатів від "Європейської солідарності" Ніни Южаніної, Володимира Ар’єва і Михайла Забродського про взяття підозрюваного на поруки.

Як повідомлялося, 7 липня голову "Кузні на Рибальському" відправили під арешт з заставою у 443 мільйони. Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" Валерію Шандрі у вигляді арешту на 60 діб з можливістю вийти під заставу в понад 443 млн грн.

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