Апеляційний суд залишив Медведчука під домашнім арештом
Апеляційний суд міста Києва залишив під домашнім арештом народного депутата та лідера фракції "Опозиційна платформа за життя" Віктора Медведчука.
Як передає RegioNews, відповідне рішення після понад 4 годин слухань було проголошено 30 липня.
"Ухвалу слідчого-судді Печерського суду міста Києва залишити без змін. Апеляційну скаргу адвокатів Медведчука ВІктора Володимировича відхилити", - зачитала рішення суддя
Вона додала, що повний текст постанови буде проголошено 3 серпня.
Нагадаємо, 13 травня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.
9 липня Медведчуку продовжили домашній арешт ще на два місяці.
15 липня адвокати Медведчука знову оскаржили його домашній арешт. Політик підозрюється у державній зраді.
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