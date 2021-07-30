Апеляційний суд залишив Медведчука під домашнім арештом

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Апеляційний суд міста Києва залишив під домашнім арештом народного депутата та лідера фракції "Опозиційна платформа за життя" Віктора Медведчука.

Як передає RegioNews, відповідне рішення після понад 4 годин слухань було проголошено 30 липня.

"Ухвалу слідчого-судді Печерського суду міста Києва залишити без змін. Апеляційну скаргу адвокатів Медведчука ВІктора Володимировича відхилити", - зачитала рішення суддя

Вона додала, що повний текст постанови буде проголошено 3 серпня.

Нагадаємо, 13 травня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.

9 липня Медведчуку продовжили домашній арешт ще на два місяці.

15 липня адвокати Медведчука знову оскаржили його домашній арешт. Політик підозрюється у державній зраді.