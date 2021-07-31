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31 липня 2021, 16:01 1911

Ексголову Львівської облради посадили на 8 років за хабарництво

31 липня 2021, 16:01 1911
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Фото: із відкритих джерел
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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) засудив на вісім років тюрми колишнього народного депутата і ексголову Львівської обласної ради Ореста Фурдичка за вимагання 500 тис. доларів хабара

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає RegioNews.

За даними слідства, перебуваючи на посаді керівника Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук, він обіцяв не розривати договір на будівництво житлового комплексу на земельній ділянці Інституту.

Ореста Фурдичка затримали у грудні 2017 року після одержання частини хабара у розмірі 300 тис. Доларів, тоді його відсторонили з посади.

30 липня Вищий антикорупційний суд визнав колишнього чиновника винним у хабарництві, йому присудили вісім років тюрми з конфіскацією майна. Також Фурдичку заборонили обіймати певні посади протягом трьох років. На вирок суду ще може бути подана апеляція.

Довідка: Орест Фурдичка у 1990-1997 роках був депутатом Львівської обласної ради, з 1997 по 1998 рік був головою Львівської облради. У 1998-2002 роках був народним депутатом України, пізніше працював на керівних посадах у Державному комітеті лісового господарства України та у міністерстві охорони навколишнього середовища.

Нагадаємо, раніше поліція оголосила догану копам, які зупинили нардепа Брагара і скасувала адмінпротокол депутату.

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