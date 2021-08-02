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02 августа 2021, 19:10 8

Апелляционный суд уменьшил размер залога главе "Кузни на Рыбальском"

02 августа 2021, 19:10 8
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Фото из открытых источников
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Суд уменьшил залог председателю правления "Кузни на Рыбальском» почти в девять раз

Об этом объявил председательствующий судья, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Киевский апелляционный суд принял решение применить меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме более 50 млн грн до председателя правления ЧАО "Кузница на Рыбальском" Валерия Шандры.

Суд постановил ходатайство защиты удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Шандре Валерию Александровичу меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 сентября. Определить подозреваемому залог в размере 22 027 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 50 001 290 грн, - сказал председательствующий судья.

Суд также отказался передавать Шандру на поруки трудового коллектива ЧАО "Кузница на Рыбальском" и отказал в удовлетворении заявления народных депутатов от "Европейской солидарности" Нины Южаниной, Владимира Арьева и Михаила Забродского о взятии подозреваемого на поруки.

Как сообщалось, 7 июля главу "Кузни на Рыбальском" отправили под арест с залогом в 443 миллиона. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения председателю правления ЧАО "Кузница на Рыбальском" Валерию Шандре в виде ареста на 60 суток с возможностью выйти под залог в более 443 млн грн.

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