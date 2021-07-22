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22 липня 2021, 14:41 351

Мінагрополітики: В Україні укладено 1,6 тис. угод купівлі-продажу землі сільгосппризначення

22 липня 2021, 14:41 351
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Фото з відкритих джерел
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З моменту запуску ринку землі 1 липня і станом на ранок 22 липня в Україні здійснено 1,6 тис. земельних транзакцій на ділянки сільгосппризначення загальною площею 2,44 тис. га

Про це повідомляє Мінагрополітики, передає RegioNews.

Лідери за кількістю укладених договорів - Полтавська і Харківська області.

Уточнюється, що за сумарною площею проданих земельних ділянок лідирує Полтавська область із показником 506,6 га, за нею йдуть Харківська (310,7 га), Вінницька (218,6 га), Кіровоградська (194,0 га) та Чернігівська (157, 3 га) області.

Мінагрополітики додає, що з початку запуску земельного ринку від нотаріусів надійшло 4,48 тис. заявок на доступ до Державного земельного кадастру для онлайн-перевірки законності купівлі земельних ділянок. Із них 3,89 тис. заявок погоджено, 0,01 тис. перебувають у черзі на розгляд, 0,52 тис. відмовлено в доступі. Загалом у країні налічується понад 6 тис. нотаріусів.

Як повідомлялося, Раді пропонують скоротити максимальну дозволену до купівлі площу земельних ділянок до 500 га.

Раніше повідомлялося, що в Україні відкрито ринок землі: мораторій на продаж сільгоспземель скасований. З 1 липня 2021 року набрав чинності закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення": ним скасована дія мораторію на продаж землі.

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