Стало відомо, у яких областях вже продали найбільше землі

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Після зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні укладено 1107 земельних договорів

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства аграрної політики та продовольства України, пише RegioNews.

За даними прес - служби, на 19 липня найбільше землі продали в Полтавській області - 353,3 га., на другому місті Харківська область - 237,2 га, на третьому - Вінницька область - 132,8 га.

За цей час 3804 нотаріусів подали заяву для отримання доступу до Державного земельного кадастру. Всього було подано 4146 заяв, з них погоджено - 3729, в черзі на розгляд - 26, відмову отримали 491.

Нагадаємо, з 1 липня 2021 рокув Україні набрав чинності закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення": ним скасована дія мораторію на продаж землі.