Минагрополитики: В Украине заключено 1,6 тыс. сделок купли-продажи земли сельхозназначения

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С момента запуска рынка земли с 1 июля и по состоянию на утро 22 июля в Украине осуществлена 1,6 тыс. земельных транзакций на участки сельхозназначения общей площадью 2,44 тыс. га

Об этом сообщает Минагрополитики, передает RegioNews.

Лидеры по количеству заключенных договоров - Полтавская и Харьковская области.

Уточняется, что по суммарной площади проданных земельных участков лидирует Полтавская область с показателем 506,6 га, за ней следуют Харьковская (310,7 га), Винницкая (218,6 га), Кировоградская (194,0 га) и Черниговская (157, 3 га) области.

Минагрополитики добавляет, что с начала запуска земельного рынка от нотариусов поступило 4,48 тыс. заявок на доступ к Государственному земельному кадастру для онлайн-проверки законности покупки земельных участков. Из них 3,89 тыс. заявок согласовано, 0,01 тыс. находятся в очереди на рассмотрение, 0,52 тыс. отказано в доступе. Всего в стране насчитывается более 6 тыс. нотариусов.

Как сообщалось, Раде предлагают сократить максимальную разрешенную к покупке площадь земельных участков до 500 га.

Ранее сообщалось, что в Украине открыт рынок земли: мораторий на продажу сельхозземель отменен. С 1 июля 2021 года вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения": им отменено действие моратория на продажу земли.