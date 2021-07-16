На Кіровоградщині призупинено акцію протесту шахтарів-уранщиків ДП "Схід ГЗК", яка тривала 5 діб

Фото Facebook Михайла Волинця

На 20 липня заплановані загальні збори, на яких передбачається укладення меморандуму між адміністрацією держпідприємства "Схід ГЗК" та працівниками, тож акцію протесту шахтарів-уранщиків, яка тривала 5 днів, призупинено. Рух транспорту поблизу смт Смоліне відновлено

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець на Facebook, передає RegioNews.

Акція протесту гірників тривала 5 днів з перекриттям дороги. Шахтарі вимагали погасити заборгованість з зарплати і забезпечити безперебійну роботу шахтам.

З понеділка 19 липня люди мають вийти на роботу, але попереджають про свою готовність повернутися до акцій протесту у разі, якщо не буде досягнуто консенсусу між адміністрацією ДП та представниками трудових колективів, - написав Михайло Волинець.

Колективи урановидобувних шахт "Смолінська", "Новокостянтинівська" та "Інгульська" сформулювали попередні вимоги:

1. Корегування виробничих планів за липень, згідно фактично відпрацьованого часу.

2. Виплата заробітної плати, за червень, у повному обсязі до 23.07 включно та надалі дотримання термінів виплат заробітних плат і відпускних згідно з колективним договором та чинного законодавства України.

3. Непереслідування працівників, які брали активну участь в акціях протесту на ДП СхідГЗК на підтримку своїх вимог з 12.07.2021 по 16.07.2021 (не притягувати до будь-яких видів юридичної відповідальності).

4. Дні, в які працівники не приступали до виконання своїх обов'язків під час проведення акції, оплатити згідно тарифів (окладів), або надати повноваження для прийняття рішення спільно з адміністрацією СхідГЗК представникам шахт, висунутих для складання меморандуму (по три представники від шахти).

Проте перелічені вимоги не є остаточними та будуть обговорюватись, погоджуватись під час спільної наради представниками профспілок та адміністрацією наступного тижня, - додав Михайло Волинець.

Як повідомлялося, 18 червня шахтарі з Кропивницького призупинили акцію протесту біля Офісу президента.

15 червня на Кіровоградщині шахтарі виходили на безстрокову акцію протесту. Прaцівники Інгульської шaхти оголосили про безстрокову акцію протесту: наразі заборгованість із заробітної плати складає 169 мільйонів гривень.