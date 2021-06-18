Шахтарі з Кропивницького призупинили акцію протесту біля Офісу президента

Фото: Facebook Михайла Волинця

Шахтарі з Кропивницького вирішили тимчасово призупинити акцію протесту в Києві біля Офісу президента

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників, нардеп Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

За його словами, за підсумками протестного дня в четвер, зустрічі в Міненерго, делегація протестувальників ДП "Схід ГЗК" вирішила призупинити акцію протесту в Києві.

На вівторок, 22 червня, призначено розширену нараду в Міненерго щодо подальшої роботи "Схід ГЗК". За підсумками зустрічі уранники вирішать, чи продовжувати акцію протесту, - написав Волинець.

Він також повідомив, що у п'ятницю розмовляв із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем "щодо критичної ситуації на уранових шахтах "Схід ГЗК", щодо зарплатної заборгованості перед шахтарями-вугільниками".

Глава уряду в темі. Але не зрозуміло, чому затягується вирішення стратегічно важливих для енергетичної незалежності питань, - зазначив профлідер.

Шахтарі ДП "Схід ГЗК" вимагали виплати зарплати, починаючи з квітня. Гірники перекривали траси в Кіровоградській області. Після перекриття доріг представники гірників "Схід ГЗК" виїхали до Києва, де вирішили продовжувати акцію протесту.

Як повідомлялося, 15 червня на Кіровоградщині шахтарі вийшли на безстрокову акцію протесту. Прaцівники Інгульської шaхти оголосили про безстрокову акцію протесту: наразі заборгованість із заробітної плати складає 169 мільйонів гривень