На Кировоградщине приостановлена акция протеста шахтеров-уранщиков ГП "Восток ГОК", которая длилась 5 суток

Фото Facebook Михаила Волынца

На 20 июля запланировано общее собрание, на котором предусматривается заключение меморандума между администрацией госпредприятия "Восток ГОК" и работниками, поэтому акция протеста шахтеров-уранщиков , которая длилась 5 дней, приостановлена. Движение транспорта вблизи пгт Смолино восстановлено

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец на Facebook, передает RegioNews.

Акция протеста горняков длилась 5 дней с перекрытием дороги. Шахтеры требовали погасить задолженность по зарплате и обеспечить бесперебойную работу шахтам.

С понедельника 19 июля люди должны выйти на работу, но предупреждают о своей готовности вернуться к акциям протеста в случае, если не будет достигнуто консенсуса между администрацией ГП и представителями трудовых коллективов, - написал Михаил Волынец.

Коллективы уранодобывающих шахт "Смолинская", "Новоконстантиновская" и "Ингульская" сформулировали предварительные требования:

1. Корректировка производственных планов по июль, согласно фактически отработанного времени.

2. Выплата заработной платы, за июнь, в полном объеме до 23.07 включительно и в дальнейшем соблюдение сроков выплат заработных плат и отпускных соответствии с коллективным договором и действующим законодательством Украины.

3. Непреследования работников, которые принимали активное участие в акциях протеста на ГП ВостокГОК в поддержку своих требований по 12.07.2021 по 16.07.2021 (не притягивать к любым видам юридической ответственности).

4. Дни, в которые работники не приступали к выполнению своих обязанностей во время проведения акции, оплатить согласно тарифам (окладам), или предоставить полномочия для принятия решения совместно с администрацией ВостокГОК представителям шахт, выдвинутых для составления меморандума (по три представителя от шахты).

Однако перечисленные требования не являются окончательными и будут обсуждаться, соглашаться во время совместного совещания представителями профсоюзов и администрацией на следующей неделе, - добавил Михаил Волынец.

Как сообщалось, 18 июня шахтеры из Кропивницкого приостановили акцию протеста у офиса президента.

15 июня на Кировоградщине шахтеры выходили на бессрочную акцию протеста. Работники Ингульской шахты объявили о бессрочной акции протеста: сейчас задолженность по заработной плате составляет 169 миллионов гривен.