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13 липня 2021, 18:38 62

Верховна Рада в другому читанні та в цілому підтримала законопроект про "реформу Укроборонпрому”

13 липня 2021, 18:38 62
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Фото з відкритих джерел
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Законопроэкт №3822 Про “реформу Укроборонпрому” Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому 256-ма голосами нардепів

Про це передає RegioNews з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Проєктом акта №3822 врегульовується проведення реформування Концерну та його учасників у кілька етапів:

- підготовка учасників Концерну до реорганізації та перетворення Концерну на акціонерне товариство (передача майна, пакетів акцій, управління корпоративними правами);

- утворення галузевих бізнес-об’єднань в організаційно-правовій формі акціонерних товариств, а також утворення господарських товариств на базі підприємств, включених до складу Державного концерну "Укроборонпром".

Як повідомлялося, 14 травня Комітет Ради рекомендував депутатам ліквідувати "Укроборонпром". На його базі створять два великі холдинги.

2 червня ексміністра розвитку економіки Милованова обрали головою наглядової ради "Укроборонпрому".

Укроборонпром реформа Верховна Рада законопроєкт голосування

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