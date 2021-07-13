Верховна Рада в другому читанні та в цілому підтримала законопроект про "реформу Укроборонпрому”

Фото з відкритих джерел

Законопроэкт №3822 Про “реформу Укроборонпрому” Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому 256-ма голосами нардепів

Про це передає RegioNews з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Проєктом акта №3822 врегульовується проведення реформування Концерну та його учасників у кілька етапів:

- підготовка учасників Концерну до реорганізації та перетворення Концерну на акціонерне товариство (передача майна, пакетів акцій, управління корпоративними правами);

- утворення галузевих бізнес-об’єднань в організаційно-правовій формі акціонерних товариств, а також утворення господарських товариств на базі підприємств, включених до складу Державного концерну "Укроборонпром".

Як повідомлялося, 14 травня Комітет Ради рекомендував депутатам ліквідувати "Укроборонпром". На його базі створять два великі холдинги.

2 червня ексміністра розвитку економіки Милованова обрали головою наглядової ради "Укроборонпрому".