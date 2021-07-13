Рада затвердила календарний план шостої сесії
Верховна Рада затвердила календарний план проведення шостої сесії дев’ятого скликання
Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Ради.
"Календарним планом передбачено розпочати шосту сесію Верховної Ради України дев’ятого скликання 7 вересня 2021 року, а закінчити - 21 січня 2022 року", - йдеться на сайті Ради.
На час проведення шостої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання календарним планом відводяться для:
- пленарних засідань Верховної Ради України - 10 тижнів;
- роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах) - 6 тижнів;
- роботи народних депутатів України з виборцями - 4 тижні;
- проведення "години запитань до уряду" у Верховній Раді України - 10 годин.
Нагадаємо, сьогодні Рада ухвалила законопроєкт про перезапуск ВККС з пропозиціями Зеленського.
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