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13 липня 2021, 12:54 5

Рада затвердила календарний план шостої сесії

13 липня 2021, 12:54 5
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Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада затвердила календарний план проведення шостої сесії дев’ятого скликання

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Ради.

"Календарним планом передбачено розпочати шосту сесію Верховної Ради України дев’ятого скликання 7 вересня 2021 року, а закінчити - 21 січня 2022 року", - йдеться на сайті Ради.

На час проведення шостої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання календарним планом відводяться для:

  • пленарних засідань Верховної Ради України - 10 тижнів;
  • роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах) - 6 тижнів;
  • роботи народних депутатів України з виборцями - 4 тижні;
  • проведення "години запитань до уряду" у Верховній Раді України - 10 годин.

Нагадаємо, сьогодні Рада ухвалила законопроєкт про перезапуск ВККС з пропозиціями Зеленського.

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