Верховная Рада во втором чтении и в целом поддержала законопроект о "реформе Укроборонпрома”

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Законопроект №3822 О “реформе Укроборонпрома” Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом 256-ю голосами нардепов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Проектом акта №3822 регулируется проведение реформирования концерна и его участников в несколько этапов:

- подготовка участников Концерна к реорганизации и преобразования Концерна в акционерное общество (передача имущества, пакетов акций, управление корпоративными правами);

- образование отраслевых бизнес-объединений в организационно-правовой форме акционерных обществ, а также создание хозяйственных обществ на базе предприятий, включенных в состав Государственного концерна "Укроборонпром".

Как сообщалось, 14 мая Комитет Рады рекомендовал депутатам ликвидировать "Укроборонпром". На его базе создадут два крупных холдинга.