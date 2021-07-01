На Житомирщині викрили незаконні махінації із нерухомістю Міністерства освіти

Фото: СБУ

Державний реєстратор незаконно втрутився у реєстр речових прав і вивів із держвласності нерухомість, що належить Міністерству освіти і науки України та одному із вищих навчальних закладів Житомира

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

За даними оперативників, незаконними діями вивели із держвласності комплекс у центрі міста площею 1200 кв.м., а орієнтовна вартість його - майже 9 мільйонів гривень.

Так, підозрюваним виявився державний реєстратор однієї з сільських рад Житомирської області. На підставі підроблених документів він незаконно відчужив майновий комплекс на користь фізичної особи. А потім це майно було перереєстровано на місцеву комерційну структуру.

За матеріалами СБУ колишньому державному реєстратору повідомлено про підозру.

Наразі ухвалою Господарського суду Житомирської області на майновий комплекс накладено арешт.

Раніше повідомлялось, що у Київській області працівники Обухівської окружної прокуратури затримали чиновника обласного управління Держгеокадастру під час отримання хабаря у розмірі 6 тис. дол.