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01 липня 2021, 13:47 156

Нардепи розблокували закон про податкову амністію українців

01 липня 2021, 13:47 156
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Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада розблокувала підписання закону №5153 про податкову амністію для українців

Як пише RegioNews з посиланням на трансляцію засідання ВР, тепер документ зможе підписати глава парламенту Дмитро Разумков.

Нардепи не підтримали жоден проєкт постанови про скасування результатів голосування за закон. Всього в Раду внесли 11 таких проєктів - №№5153-П - 5153-П-10.

Тепер законопроєкт може підписати спікер ВР і передати його на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, що 15 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5153 про введення податкової амністії активів з метою детінізації економіки України. Відповідно до закону, в період з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022 року проведуть одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів фізичних осіб.

Україна закон Дмитро Разумков парламент документ

 
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