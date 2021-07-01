Нардепи розблокували закон про податкову амністію українців

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Верховна Рада розблокувала підписання закону №5153 про податкову амністію для українців

Як пише RegioNews з посиланням на трансляцію засідання ВР, тепер документ зможе підписати глава парламенту Дмитро Разумков.

Нардепи не підтримали жоден проєкт постанови про скасування результатів голосування за закон. Всього в Раду внесли 11 таких проєктів - №№5153-П - 5153-П-10.

Тепер законопроєкт може підписати спікер ВР і передати його на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, що 15 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5153 про введення податкової амністії активів з метою детінізації економіки України. Відповідно до закону, в період з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022 року проведуть одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів фізичних осіб.