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30 червня 2021, 12:09 257

Разумков підписав закон про підвищення пенсій чорнобильцям

30 червня 2021, 12:09 257
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Фото: з відкритих джерел
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон №4555, який передбачає підвищення пенсії ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній станції

Про це свідчать дані у картці закону на сайті парламенту, передає RegioNews.

Закон передбачено підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб:

  • I категорії - з 12 тисяч гривень до 16 тисяч гривень;
  • II категорії - з 10 тисяч гривень до 12 тисяч гривень;
  • III категорії - з 8 тисяч гривень до майже 9 тисяч гривень.

Під індексацію пенсій підпадає 40 тисяч пенсіонерів.

Нагадаємо, 29 квітня Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №4555, який передбачає підвищення пенсії ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній станції.

ВР закон пенсія Дмитро Разумков Чорнобиль

 
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