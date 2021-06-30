Разумков підписав закон про підвищення пенсій чорнобильцям
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон №4555, який передбачає підвищення пенсії ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній станції
Про це свідчать дані у картці закону на сайті парламенту, передає RegioNews.
Закон передбачено підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб:
- I категорії - з 12 тисяч гривень до 16 тисяч гривень;
- II категорії - з 10 тисяч гривень до 12 тисяч гривень;
- III категорії - з 8 тисяч гривень до майже 9 тисяч гривень.
Під індексацію пенсій підпадає 40 тисяч пенсіонерів.
Нагадаємо, 29 квітня Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №4555, який передбачає підвищення пенсії ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній станції.
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