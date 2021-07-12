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12 июля 2021, 16:50 292

Вступил в силу закон, разрешающий передачу неиспользуемого имущества вузов

12 июля 2021, 16:50 292
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Фото из открытых источников
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В Украине вступил в силу закон, который разрешает вузам передавать другим учреждениям своё имущество, которое не используется

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Голос Украины".

Документ гласит, что имущество, закрепленное за государственным или коммунальным учреждением высшего образования, в том числе тем, который имеет статус национального, могут бесплатно передать государственному или коммунальному учреждению высшего, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического) образования, научному учреждению или научной организации госформы собственности.

В законе прописано, что передача возможна лишь при условии использования имущества исключительно для осуществления видов деятельности, предусмотренных специальными законами и/или ЗУ "О научной и научно-технической деятельности".

Объекты и имущество государственных и коммунальных учебных заведений не подлежат приватизации или использованию для видов деятельности, не предусмотренных спецзаконам, кроме предоставления в аренду для услуг, которые не могут предоставить непосредственно вузы, связанных с обеспечением образовательного процесса или обслуживанием учащихся.

Имущество учебных заведений, которое не используется для осуществления видов деятельности, предусмотренных специальными законами, может быть вкладом в совместную деятельность, - указано в документе.

Как сообщалось, 1 июля на Житомирщине разоблачили незаконные махинации с недвижимостью Министерства образования. Государственный регистратор незаконно вмешался в реестр вещных прав и вывел из госсобственности недвижимость, принадлежащую Министерству образования и науки Украины и одному из высших учебных заведений Житомира.

Также в Украине появился сервис автоматической оценки недвижимости. Фонд государственного имущества запустил сервис автоматической оценки стоимости объекта недвижимости.

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