Ще один претендент на посаду директора БЕБ - голова ДФС Мельник

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Голова Державної фіскальної служби (ДФС) Вадим Мельник 6 липня подав документи на участь у конкурсі на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ)

Про це Мельник повідомив на презентації підсумків роботи служби за півроку у четвер, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вважаю, що маю достатній досвід практичний, також я розумію концепцію. Фактично я є співавтором трохи іншої, але схожої концепції, ми до цього прийшли, і я розумію, що саме необхідно бізнесу, - заявив він.

За словами Мельника, для участі у конкурсі він подав документи 6 липня, оскільки вважає, що зможе організувати роботу відомства, яке створюється.

Як повідомлялося, ексміністр фінансів Олександр Данилюк подав документи на конкурс на директора Бюро економічної безпеки.

Як повідомлялося, 22 березня Зеленський підписав закон про Бюро економічної безпеки. Верховна Рада ухвалила закон 28 січня 2021 року

12 травня Уряд створив Бюро економічної безпеки. Бюро замінить податкову міліцію.

А вже 10 червня створення Бюро економічної безпеки оскаржують в ОАСК. Окружний адміністративний суд міста Києва просять визнати протиправною та нечинною постанову Кабінету Міністрів про створення Бюро економічної безпеки.