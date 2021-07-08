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08 июля 2021, 15:10 5

Еще один претендент на должность директора БЭБ - глава ДФС Мельник

08 июля 2021, 15:10 5
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Фото из открытых источников
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Председатель Государственной фискальной службы (ГФС) Вадим Мельник 6 июля подал документы на участие в конкурсе на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ)

Об этом Мельник сообщил на презентации итогов работы службы за полгода в четверг, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Считаю, что имею достаточный практический опыт, также я понимаю концепцию. Фактически я являюсь соавтором немного другой, но похожей концепции, мы к этому пришли, и я понимаю, что именно необходимо бизнесу, - заявил он.

По словам Мельника, для участия в конкурсе он подал документы 6 июля, поскольку считает, что сможет организовать работу ведомства, которое создается.

Как сообщалось, экс-министр финансов Александр Данилюк подал документы на конкурс на директора Бюро экономической безопасности.

Как сообщалось, 22 марта Зеленский подписал закон о Бюро экономической безопасности. Верховная Рада приняла закон 28 января 2021 года

12 мая Правительство создало Бюро экономической безопасности. Бюро заменит налоговую милицию.

А уже 10 июня создание Бюро экономической безопасности оспаривают в ОАСК. Окружной административный суд города Киева просят признать противоправным и недействительным постановление Кабинета Министров о создании Бюро экономической безопасности.

Бюро экономической безопасности ГФС кадры конкурс директор

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