Еще один претендент на должность директора БЭБ - глава ДФС Мельник
Председатель Государственной фискальной службы (ГФС) Вадим Мельник 6 июля подал документы на участие в конкурсе на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ)
Об этом Мельник сообщил на презентации итогов работы службы за полгода в четверг, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Считаю, что имею достаточный практический опыт, также я понимаю концепцию. Фактически я являюсь соавтором немного другой, но похожей концепции, мы к этому пришли, и я понимаю, что именно необходимо бизнесу, - заявил он.
По словам Мельника, для участия в конкурсе он подал документы 6 июля, поскольку считает, что сможет организовать работу ведомства, которое создается.
Как сообщалось, экс-министр финансов Александр Данилюк подал документы на конкурс на директора Бюро экономической безопасности.
Как сообщалось, 22 марта Зеленский подписал закон о Бюро экономической безопасности. Верховная Рада приняла закон 28 января 2021 года
12 мая Правительство создало Бюро экономической безопасности. Бюро заменит налоговую милицию.