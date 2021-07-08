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08 липня 2021, 12:55 85

Укрпошта роз’яснила, як можна повернутися до отримання пенсій вдома через листонош

08 липня 2021, 12:55 85
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Фото з відкритих джерел
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Відсьогодні українці, замість отримання пенсій та соціальних допомог через банк, можуть повернутися на їх отримання у себе вдома через листонош. В Укрпошті роз'яснили, як це зробити

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський у Facebook, передає RegioNews.

З сьогоднішнього дня, згідно з постановою КМУ, Ви можете повернутися для отримання пенсій та допомог у себе вдома через Укрпошту, подавши заявку до Пенсійного фонду особисто, або ж пославши її поштою, — написав Смілянський.

Як роз’яснили в Укрпошті, до кінця року компанія буде доставляти такі заяви безплатно. Скористатися цим можуть пенсіонери та отримувачі інших грошових соціальних виплат, які мають пенсійне посвідчення.

Які документи потрібно відправити, для переведення виплат через Укрпошту:

заповнена заява на переведення пенсії/соціальної допомоги;

копії сторінок паспорту (на кожній сторінці: особистий підпис, позначка "Згідно з оригіналом”, ПІБ заявника та дата (має збігатися з датою, зазначеною в заяві на переведення пенсії)

За умови передачі вже заклеєного листа обов’язково потрібно попередити поштаря про те, щоб в полі "особливі відмітки” він зазначив "Заява на переведення пенсії/допомоги”.

Як повідомлялося, 2 червня в Україні скасували обов’язкове переведення виплат пенсій на картки з 1 вересня.

Також Рада може дозволити переселенцям отримувати пенсії у відділеннях "Укрпошти". Комітет Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій рекомендує депутатам підтримати законопроєкт №4014.

Укрпошта пенсія виплати банки Ігор Смілянський

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