12:55  08 июля
Укрпочта разъяснила, как можно вернуться к получению пенсий на дому через почтальонов
13:59  08 июля
В Киеве объявили подозрение "голосеевскому стрелку"
15:12  08 июля
Оккупанты на Донбассе ранили украинского защитника
UA | RU
UA | RU
08 июля 2021, 12:55 119

Укрпочта разъяснила, как можно вернуться к получению пенсий на дому через почтальонов

08 июля 2021, 12:55 119
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

С сегодняшнего дня украинцы, вместо получения пенсий и социальных пособий через банк, могут вернуться на их получение у себя дома через почтальонов. В Укрпочте разъяснили, как это сделать

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский в Facebook, передает RegioNews.

С сегодняшнего дня, согласно постановления КМУ, Вы можете вернуться для получения пенсий и пособий у себя дома через Укрпочту, подав заявку в Пенсионный фонд лично, или же послав ее почтой, — написал Смелянский.

Как разъяснили в Укрпочте, до конца года компания будет доставлять такие заявления бесплатно. Воспользоваться этим могут пенсионеры и получатели других денежных социальных выплат, которые имеют пенсионное удостоверение.

Какие документы нужно отправить для перевода выплат через Укрпочту:

заполненное заявление на перевод пенсии/социальной помощи;

копии страниц паспорта (на каждой странице: личная подпись, отметка "Согласно с оригиналом”, ФИО заявителя и дата (должна совпадать с датой, указанной в заявлении на перевод пенсии)

При условии передачи уже заклеенного письма обязательно нужно предупредить почтальона о том, чтобы в поле "особые отметки” он отметил "Заявление на перевод пенсии/пособия”.

Как сообщалось, 2 июня в Украине отменили обязательный перевод выплат пенсий на карточки с 1 сентября.

Также Рада может разрешить переселенцам получать пенсии в отделениях "Укрпочты". Комитет Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий рекомендует депутатам поддержать законопроект №4014.

банки выплаты пенсия Укрпочта Игорь Смелянский

В Киеве вкладчики банка "Аркада" вышли на протест: хотят достройки 39 домов
07 июля 2021, 13:21
В Украине повысили пенсии: кого это касается
01 июля 2021, 10:01
Разумков подписал закон о повышении пенсий чернобыльцам
30 июня 2021, 12:09
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Не могу уволить Татарова. Как Зеленский поставил жирную точку на попытках украинцев достучаться до него через петиции
Попытка номер три: сможет ли франковский мэр Марцинкив сдвинуть с места легендарный долгострой
Все публикации »
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Михаил Басараб
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram