Укрпочта разъяснила, как можно вернуться к получению пенсий на дому через почтальонов
С сегодняшнего дня украинцы, вместо получения пенсий и социальных пособий через банк, могут вернуться на их получение у себя дома через почтальонов. В Укрпочте разъяснили, как это сделать
Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский в Facebook, передает RegioNews.
С сегодняшнего дня, согласно постановления КМУ, Вы можете вернуться для получения пенсий и пособий у себя дома через Укрпочту, подав заявку в Пенсионный фонд лично, или же послав ее почтой, — написал Смелянский.
Как разъяснили в Укрпочте, до конца года компания будет доставлять такие заявления бесплатно. Воспользоваться этим могут пенсионеры и получатели других денежных социальных выплат, которые имеют пенсионное удостоверение.
Какие документы нужно отправить для перевода выплат через Укрпочту:
заполненное заявление на перевод пенсии/социальной помощи;
копии страниц паспорта (на каждой странице: личная подпись, отметка "Согласно с оригиналом”, ФИО заявителя и дата (должна совпадать с датой, указанной в заявлении на перевод пенсии)
При условии передачи уже заклеенного письма обязательно нужно предупредить почтальона о том, чтобы в поле "особые отметки” он отметил "Заявление на перевод пенсии/пособия”.
Как сообщалось, 2 июня в Украине отменили обязательный перевод выплат пенсий на карточки с 1 сентября.