Укрпочта разъяснила, как можно вернуться к получению пенсий на дому через почтальонов

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С сегодняшнего дня украинцы, вместо получения пенсий и социальных пособий через банк, могут вернуться на их получение у себя дома через почтальонов. В Укрпочте разъяснили, как это сделать

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский в Facebook, передает RegioNews.

С сегодняшнего дня, согласно постановления КМУ, Вы можете вернуться для получения пенсий и пособий у себя дома через Укрпочту, подав заявку в Пенсионный фонд лично, или же послав ее почтой, — написал Смелянский.

Как разъяснили в Укрпочте, до конца года компания будет доставлять такие заявления бесплатно. Воспользоваться этим могут пенсионеры и получатели других денежных социальных выплат, которые имеют пенсионное удостоверение.

Какие документы нужно отправить для перевода выплат через Укрпочту:

заполненное заявление на перевод пенсии/социальной помощи;

копии страниц паспорта (на каждой странице: личная подпись, отметка "Согласно с оригиналом”, ФИО заявителя и дата (должна совпадать с датой, указанной в заявлении на перевод пенсии)

При условии передачи уже заклеенного письма обязательно нужно предупредить почтальона о том, чтобы в поле "особые отметки” он отметил "Заявление на перевод пенсии/пособия”.

Как сообщалось, 2 июня в Украине отменили обязательный перевод выплат пенсий на карточки с 1 сентября.

Также Рада может разрешить переселенцам получать пенсии в отделениях "Укрпочты". Комитет Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий рекомендует депутатам поддержать законопроект №4014.