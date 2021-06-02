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02 червня 2021, 16:39 678

В Україні скасували обов’язкове переведення виплат пенсій на картки з 1 вересня

02 червня 2021, 16:39 678
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів України скасував обов’язкове переведення виплати пенсії та соціальної допомоги на карткові рахунки з вересня

Про це повідомляє "Укрпошта", передає RegioNews.

Кабінет міністрів України скасував обов’язкове переведення виплати пенсії та соціальної допомоги на карткові рахунки з вересня, як це раніше було закріплено в постанові № 277 від 29 березня 2021 року. Поточний порядок доставки пенсій, субсидій та соціальних допомог через Укрпошту буде збережений як мінімум до 1 січня 2023 року, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що основна причина, через яку ініціативу відклали на два роки, — неготовність банківської інфраструктури і систематичне закриття банківських відділень.

Зазначається, що наразі банкомати наявні лише у 4% міст України, що значить, що 13 млн українців не мають доступу, а відтак і можливості користуватися банківськими послугами. В той час як Укрпошта покриває 100% населених пунктів і може надати в тому числі і фінансові послуги всім без винятку українцям.

Відповідні зміни до постанови № 277 Про додаткові заходи щодо організації виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України Кабінет Міністрів України ухвалив 26 травня.

Сьогоднішніми змінами до постанови нарешті покладено край двомісячній боротьбі величезної кількості громадян за комфорт і здоров’я літніх людей в частині доставки пенсій. Насамперед для 3,5 млн пенсіонерів, більшість яких просто фізично не має доступу до банкоматів, і відтак не може отримувати пенсію на картку. Радий, що і Президент України і Прем’єр-міністр розділяють нашу позицію щодо того, що перехід процесу отримання пенсії з готівкової у безготівкову форму має відбуватися поступово і реалізовуватися як право людей, а не зобов’язання, — прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

За його словами, до 2023 року доставку пенсій, як і раніше готівкою і додому, будуть здійснювати листоноші та відділення Укрпошти. Він висловив упевненість, що за цей час буде вироблено механіку, яка спростить доставку пенсій, але при цьому не створить проблем для пенсіонерів.

Бо поки пропозиція їхати в карантин і оплачувати дорогу до райцентру, щоб зняти гроші з картки, виглядає як частина проблеми, а не рішення, - додав він.

Як повідомлялося, ще в березні 2020-го НБУ пропонував виплачувати зарплати і пенсії тільки по безналу.

11 квітня 2021-го повідомлялося, що в Україні змінять порядок отримання пенсій: що чекає на пенсіонерів. У Мінсоцполітики пояснили, як переводитимуть пенсіонерів на картки.

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