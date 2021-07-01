11:43  01 липня
В Україні знову підвищили тарифи на газ: скільки платитимемо
08:29  01 липня
В Україні відкрито ринок землі: мораторій на продаж сільгоспземель скасований
08:11  01 липня
Доба на Донбасі: зафіксовано 10 порушень, втрат серед військових ООС немає
UA | RU
UA | RU
01 липня 2021, 10:01 1613

В Україні підвищили пенсії: кого це стосується

01 липня 2021, 10:01 1613
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Понад 5 мільйонів українських пенсіонерів отримають підвищення пенсійних виплат від держави, починаючи з 1 липня

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Міністерства соціальної політики.

Так, у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, підвищується:

  • мінімальна пенсія з 1 769 гривень до 1 854 гривень;
  • надбавки до пенсій за понаднормовий страховий стаж, щомісячна державна адресна допомога до пенсії учасникам та інвалідам війни, пенсії за особливі заслуги.

Окрім того, зазначається, що з 1 липня 2021 року буде встановлено підвищення у розмірі 100 гривень до страхової пенсії, призначеної у 2019-2020 роках, яка з 2019 року не перераховувалася.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні підвищать пенсії з 1 липня, крім цього, пенсії мають збільшити ще двічі.

пенсіонери Пенсійний фонд пенсія гроші бюджет

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Зізнання про "вагнерівців": хто виявився правий та що буде далі
Кадровий чендж на Сумщині: як Живицький ревізуватиме засіки Хоми
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua