В Україні підвищили пенсії: кого це стосується

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Понад 5 мільйонів українських пенсіонерів отримають підвищення пенсійних виплат від держави, починаючи з 1 липня

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Міністерства соціальної політики.

Так, у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, підвищується:

мінімальна пенсія з 1 769 гривень до 1 854 гривень;

надбавки до пенсій за понаднормовий страховий стаж, щомісячна державна адресна допомога до пенсії учасникам та інвалідам війни, пенсії за особливі заслуги.

Окрім того, зазначається, що з 1 липня 2021 року буде встановлено підвищення у розмірі 100 гривень до страхової пенсії, призначеної у 2019-2020 роках, яка з 2019 року не перераховувалася.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні підвищать пенсії з 1 липня, крім цього, пенсії мають збільшити ще двічі.