У Києві вкладники банку "Аркада" вийшли на протест: хочуть добудови 39 будинків

Інвестори банку "Аркада" проводять черговий мітинг у центрі Києва: спочатку акція протесту відбувалася під стінами Кабінету міністрів, а потім мітингарі відправилися до Офісу президента

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

Вкладники банку хочуть звернутися до президента Володимира Зеленського за допомогою у вирішенні питання фінансування добудови ЖК "Патріотика" та "Еврика".

Серед вимог мітингарів також є видача 3,6 мільярда гривень державного фінансування у вигляді пільгових кредитів під державні гарантії та добудова 39 будинків за 3 роки.

Зазначається, що банк "Аркада" зупинив будівництво трьох житлових масивів у Києві ("Патріотика", "Еврика", "Патріотика на озерах"), у спорудження квартир яких вклали кошти понад 12 тис. громадян. Саме будівництво 39 будинків "заморожене" вже кілька років.

Нагадаємо, 28 травня вкладники банку "Аркада" вийшли на протест, вимагаючи допомогти їм добудувати квартири трьох ЖК: "Патріотика", "Еврика" та "Патріотика на озерах"

Раніше повідомлялось, що 2 квітня у Києві інвестори банку "Аркада" перекрили одну з центральних вулиць.