Полтавець прийшов оновити документи і дізнався, що офіційно вже 10 років, як мертвий

Суспільне Полтава

Полтавець Анатолій Маковський хотів поновити документи, але дізнався, що має свідоцтво про власну смерть. Причому це свідоцтво було видане ще десять років тому

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Полтавець Анатолій Маковський вирішив оновити свої документи, коли вийшов із в'язниці. Йому потрібен був новий ідентифікаційний код. Він звернувся до податкової інспекції. Але виявилось, що понад 10 років тому Шишацький райсуд визнав його мертвим. Податківці направили до Києва запит, на який і надійшла відповідь – Маковський мертвий.

Тоді заяву до суду подала дружина, яка понад три роки не мала з ним зв'язку. Сам же Анатолій говорить: тоді він проживав у Полтаві, а зі знайомими та жінкою не спілкувався.

Голова Шишацького райсуду Віктор Рябченко, який понад десяток років тому ухвалював це рішення, надав копію документу. Згідно з ним, заяву про оголошення померлим Анатолія Маковського подала його дружина.

Жінці було важко самій утримувати сина через складний матеріальний стан і вона вирішила оформити пенсію в зв’язку зі втратою годувальника, а тому просила суд оголосити її чоловіка померлим, так як протягом більш ніж трьох років немає відомостей про місце його перебування.

Експерти в галузі права кажуть, що у суду не було підстав визнавати людину мертвою.

Нагадаємо, на Полтавщині затримали групу військових, яких підозрюють у викраданні авіаційного керосину з бойових літаків.