На Хмельниччині екс-голові одного з районів дали 9 років в'язниці за хабаря
Колишньому голові Полонської райдержадміністрації суд виніс вирок у вигляді 9 років у в'язниці за те, що він отримав хабаря у розмірі 33 тис. доларів
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання "День за днем".
Зокрема, свого часу очільник Полонщини вимагав від представника одного з фермерських господарств грошові кошти у розмірі 32 900 доларів США за винесення розпорядження про затвердження технічної документації земельних ділянок загальною площею 94 га для ведення сільського господарства терміном на 10 років.
21 серпня 2018 року під час одержання чергової частини неправомірної вигоди в сумі 15 700 доларів США його затримали, а речові докази вилучили.
У підсумку, йому було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, стаття за який передбачала від 8 до 12 років в'язниці.
2 липня Ізяславський районний суд оголосив вирок, та визнав обвинуваченого винним за статтею 368 частина 4 Кримінального кодексу України — Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.
Відтак, за вчинення кримінального правопорушення чоловіку суд присудив покарання у виді позбавлення волі на строк 9 років із конфіскацією майна, та призначив додаткове покарання у вигляді позбавлення права займати посади в органах державної влади строком на 3 роки. Даний вирок може бути оскаржено до Хмельницького апеляційного суду протягом 30 днів із моменту оголошення вироку.
Нагадаємо, неподалік селища Летичів, що на Хмельниччині, на території комунального підприємства "Злагода" виявили нелегальне звалище побутового сміття, яке привезли з Львівської області.