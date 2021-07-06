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06 июля 2021, 20:24 878

Минюст опроверг информацию об автоматическом списании с банковский карт долгов за ЖКХ или штрафов

06 июля 2021, 20:24 878
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Фото из открытых источников
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Министерство юстиции опровергло информацию о том, что долги за жилищно-коммунальные услуги или штрафы будут списываться автоматически с банковских карт: средства будут арестовываться, но списываться не будут

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минюст.

Задолжали за ЖКХ или не уплатили штраф за превышение скорости - средства на вашем банковском счете могут быть арестованы в автоматизированном режиме. Но при этом речь не идет об автоматическом списании средств, - заявили в министерстве.

Как пояснили в Минюсте, сначала факт неуплаты штрафа или задолженности по ЖКХ должен подтвердить суд или другой орган, и только потом, если должник не вернет средства, - его средства на банковском счете может арестовать исполнительная служба.

То есть средства будут оставаться на счету гражданина, но он не сможет ими пользоваться.

Все это возможно только в случае открытия исполнительного производства, - отметили в министерстве, добавив, что гражданин сможет свободно распоряжаться средствами на своих других, не арестованных, счетах.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, в Минюсте советуют проверять наличие долгов на специальных платформах:

Единый реестр должников;

портал Онлайн-дом юстиции;

электронный сервис государственных услуг "Дия";

Автоматизированная система исполнительного производства (АСВП).

Как сообщалось, в Украине снова повысили тарифы на газ: сколько будем платить. Газоснабжающие компании подняли месячные тарифы на газ для населения на июль.

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