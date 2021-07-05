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05 липня 2021, 20:20 154

Перевірки податківців та Держпраці виявили 240 нелегальних працівників за 2 дні

05 липня 2021, 20:20 154
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Фото з відкритих джерел
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Інспекційні перевірки Державної податкової служби та Держпраці з виявлення неформальних трудових відносин у перші два дні виявили 240 неофіційно працевлаштованих співробітників

Про це повідомляє Міністерство економіки, передає RegioNews.

З липня почалися перевірки. Інспекції відбудуться тільки у компаніях, які мають ознаки найбільших ризиків використовувати незадекларовану працю. За перші два дні перевірок виявлено 240 неформальних працівників у рамках 152 розпочатих інспекцій, - цитує заступника міністра економіки Світлани Глущенко пресслужба міністерства.

За її словами, під критерій ризиковості підпадають компанії, які мають невідповідність кількості співробітників обсягам виробництва (послуг, робіт), факти порушення порядку оформлення трудових відносин, виявлені під час перевірок податкової, невідповідність кількості об'єктів оподаткування кількості найманих працівників, а також невідповідність кількості одночасно працюючих РРО кількості співробітників.

Серед критеріїв ризиковості також відсутність найманих працівників на об'єктах торгівлі, сфери послуг, які володіють ліцензіями на виробництво, зберігання і реалізацію підакцизних товарів.

Мінекономіки нагадало, санкції за порушення законодавства про працю становлять десять мінімальних зарплат (60 тис. грн у 2021 році), а повторно - 30 МЗП (180 тис. грн).

Як повідомлялося, Держпраці і Податкова з 1 липня почали перевірки бізнесу. Держпраці у взаємодії з Державною податковою службою з 1 липня розпочали інспектування з питань виявлення незадекларованих працівників.

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