Проверки налоговиков и Гоструда выявили 240 нелегальных работников за 2 дня

Фото из открытых источников

Инспекционные проверки Государственной налоговой службы и Гоструда по выявлению неформальных трудовых отношений в первые два дня выявили 240 неофициально трудоустроенных сотрудников

Об этом сообщает Министерство экономики, передает RegioNews.

С июля начались проверки. Инспекции состоятся только в компаниях, которые имеют признаки наибольших рисков использовать незадекларированный труд. За первые два дня проверок выявлено 240 неформальных работников в рамках 152 начатых инспекций, - цитирует замминистра экономики Светлану Глущенко пресс-служба министерства.

По ее словам, под критерий риска подпадают компании, которые имеют несоответствие количества сотрудников объемам производства (услуг, работ), факты нарушения порядка оформления трудовых отношений, выявленные во время проверок налоговой, несоответствие количества объектов налогообложения и количества наемных работников, а также несоответствие количества одновременно работающих РРО количеству сотрудников.

Среди критериев рисковости также отсутствие наемных работников на объектах торговли, сферы услуг, которые владеют лицензиями на производство, хранение и реализацию подакцизных товаров.

Минэкономики напомнило, санкции за нарушение законодательства о труде составляют десять минимальных зарплат (60 тыс. грн в 2021 году), а повторно - 30 МЗП (180 тыс. грн).

Как сообщалось, Гоструда и Налоговая с 1 июля начали проверки бизнеса. Гоструда во взаимодействии с Государственной налоговой службой с 1 июля начали инспектирование по вопросам выявления незадекларированных работников.