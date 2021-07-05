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05 липня 2021, 14:54 962

У Кривому Розі загинув шахтар: придавило до скелі спецтехнікою

05 липня 2021, 14:54 962
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Фото: з відкритих джерел
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У Кривому Розі в шахті “Жовтнева” загинув 31-річний чоловік. Під час виконання робіт його придавило до скелі вантажним автомобілем

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні "Дніпро оперативний".

Подія сталася 4 липня, приблизно о 4:20, під час виконання робіт на горизонті 1415 метрів.

Чоловіка придавило спецтехнікою, від отриманих травм він помер.

Раніше повідомлялось, що в Донецькій області на шахті загинув гірник.

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