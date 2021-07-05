У Кривому Розі загинув шахтар: придавило до скелі спецтехнікою
У Кривому Розі в шахті “Жовтнева” загинув 31-річний чоловік. Під час виконання робіт його придавило до скелі вантажним автомобілем
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні "Дніпро оперативний".
Подія сталася 4 липня, приблизно о 4:20, під час виконання робіт на горизонті 1415 метрів.
Чоловіка придавило спецтехнікою, від отриманих травм він помер.
Раніше повідомлялось, що в Донецькій області на шахті загинув гірник.
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