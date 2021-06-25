Держпраці і Податкова з 1 липня почнуть перевірки бізнесу

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Держпраці у взаємодії з Державною податковою службою з 1 липня розпочне інспектування з питань виявлення незадекларованих працівників

Про це повідомляє пресслужба Держпраці, передає RegioNews.

Зазначається, що під час формування Національного плану спільних дій щодо зниження рівня незадекларованої праці на 2021 рік було узгоджено механізм спільної роботи ряду державних органів, у тому числі Держпраці та ДПС, щодо реалізації спільних заходів, спрямованих на стимулювання роботодавців та працівників до переходу від неформальних до задекларованих трудових відносин.

Ці заходи включають два етапи:

1) інформаційну кампанію про переваги офіційного працевлаштування та ризики використання незадекларованої праці;

2) інспекційну кампанію серед роботодавців, які мають найвищий ризик використання незадекларованої праці.

Як повідомлялося у січні, на Буковині спіймали на хабарі одного із керівників Держпраці. Він вимагав у підприємця 1 тисячу євро неправомірної вигоди.