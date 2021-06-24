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24 червня 2021, 14:52 431

На заводі в Кам'янському сталася пожежа: двоє працівників отримали опіки 90% тіла

24 червня 2021, 14:52 431
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Фото: з відкритих джерел
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У Кам'янському сталася пожежа на Дніпровському металокомбінаті, в результаті якої двоє співробітників отримали опіки тіла близько 90%. Їх госпіталізовано до опікового центру в критичному стані

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники встановили, що займання виникло в приміщенні з гідравлічним обладнанням. Горіло мастило та пошкоджено гідравлічне обладнання на площі 2 кв.м.

В результаті події серйозно постраждали двоє працівників, їх охопило полум'я. Постраждалі 49-річний та 20-річний чоловіки були госпіталізовані.

На пожежі постраждало 2 чоловіків, 1971 та 2001 років народження, які є працівниками підрядної організації. З попереднім діагнозом: опіки 90% тіла, постраждалих госпіталізовано до Дніпропетровського опікового центру в критичному стані", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві на території порту сталася пожежа.

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