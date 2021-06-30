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30 июня 2021, 11:37 34

Рада разрешила импорт пестицидов без регистрации государства-производителя

30 июня 2021, 11:37 34
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Фото: из открытых источников
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Верховная Рада во время заседания 30 июня приняла законопроект №2289, которым упрощается процедура ввоза в Украину пестицидов и агрохимикатов

Об этом стало известно из трансляции заседания, передает RegioNews.

Соответствующее решение поддержал 291 депутат.

Депутаты отменили норму, когда обязательным условием ввоза и применения незарегистрированных в Украине пестицидов является документальное подтверждение их государственной регистрации в стране, где они производятся.

Также принятие законопроекта разблокирует ввоз образцов инновационных средств защиты растений для научных исследований и государственных испытаний.

Напомним, ранее сообщалось, что на Харьковщине разоблачили бизнес по производству агрохимикатов: проведено 14 обысков.

Верховная Рада законопроект депутат закон аграрии

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