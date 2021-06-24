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24 червня 2021, 21:36 90

Одеські підприємці звернулися до поліції зі скаргами на адміністрацію ринку "7 кілометр"

24 червня 2021, 21:36 90
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Фото з відкритих джерел
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Підприємці Промтоварного ринку “7 кілометр” звернулися до правоохоронців. Вони стверджують, що адміністрація вимагає в них 40 тисяч доларів за благоустрій торговельних приміщень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на 7 телеканал.

За 40 тисяч доларів, адміністрація хоче виконати благоустрій торговельних приміщень, однак проєктну документацію не надають і не вказують, хто підрядник. Тому підприємці вважають, що їх коштом керівництво ринку хоче збагатитися. Вони кажуть, що їм погрожують і псують майно.

Підприємці кажуть, що вони вже звернулися до поліції, до генерального прокурора, прем’єр-міністра, Офісу президента та голови СБУ із вимогою відкрити кримінальні впровадження щодо керівництва промринку.

Ми звертаємося до всіх органів, щоб порушили кримінальні справи. Ми надали докази про проведення шахрайських дій: збір коштів, вимагання договорів, загрози людям про те, що, якщо вони не заплатять, їхні магазини продадуть іншим людям. Постраждалі - люди дуже багатьох національностей. На жаль, у нас не захищені верстви - це іноземці: китайці, афганці, курди, сирійці, - заявив підприємець Руслан Добрянський.

Як повідомлялося, 3 червня на ринку "Столичний" у Києві стався конфлікт із застосуванням димових пакетів і петард на ґрунті з'ясування прав власності.

Раніше, 27 квітня у Києві відбулися зіткнення поліції і ФОПів через знесення МАФів. Деяких протестувальників поліція відвезла у відділення.

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