Одесские предприниматели обратились в полицию с жалобами на администрацию рынка "7 километр"

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Предприниматели Промтоварного рынка “7 километр” обратились к правоохранителям. Они утверждают, что администрация требует у них 40 тысяч долларов за благоустройство торговых помещений

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 7 телеканал.

За 40 тысяч долларов, администрация хочет выполнить благоустройство торговых помещений, однако проектную документацию не предоставляют и не указывают, кто подрядчик. Поэтому предприниматели считают, что за их счет руководство рынка хочет обогатиться. Они говорят, что им угрожают и портят имущество.

Предприниматели говорят, что они уже обратились в полицию, к генеральному прокурору, премьер-министру, офису президента и председателю СБУ с требованием открыть уголовные дела в отношении руководства промрынка.

Мы обращаемся ко всем органам, чтобы возбудили уголовные дела. Мы предоставили доказательства о проведении мошеннических действий: сбор средств, вымогательство договоров, угрозы людям о том, что, если они не заплатят, их магазины продадут другим людям. Пострадавшие - люди очень многих национальностей. К сожалению, у нас не защищенные слои - это иностранцы: китайцы, афганцы, курды, сирийцы, - заявил предприниматель Руслан Добрянский.

Как сообщалось, 3 июня на рынке "Столичный" в Киеве произошел конфликт с применением дымовых пакетов и петард на почве выяснения прав собственности.

Ранее, 27 апреля в Киеве произошли столкновения полиции и ФОПов из-за сноса МАФов. Некоторых протестующих полиция отвезла в отделение.