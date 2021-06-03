На ринку в Києві стався конфлікт із застосуванням димових пакетів і петард

Фото поліції Київської області

У Києві на ринку "Столичний" стався конфлікт на ґрунті з'ясування прав власності

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області, передає RegioNews.

Сьогодні на спецлінію поліції "102" надійшли звернення громадян про порушення громадського порядку на території ринку "Столичний", застосування димових пакетів і петард, - зазначено у повідомленні.

На місце події прибув наряд реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції, вибухотехніки і спецназ.

Наголошується, що правоохоронцям вдалося запобігти фізичному протистоянню між сторонами конфлікту. Постраждалих немає.

Поліція розпочала слідчі дії в адмінбудівлі ринку, доступ до приміщення обмежений.

Наразі поліція охороняє громадський порядок і вживає превентивних заходів на ринку "Столичний". Найближчим часом буде надано правову оцінку діям учасників конфлікту й ухвалено рішення про притягнення їх до відповідальності, - зазначено у повідомленні.

Як повідомлялося, 31 травня столична поліція затримала учасників стрілянини на Печерську. У результаті інциденту зі стріляниною в столиці двох чоловіків госпіталізовано до медичних установ: одного - з легкими тілесними ушкодженнями обличчя, а іншого - з пораненням голови.