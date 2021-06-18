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18 червня 2021, 21:40 387

Бізнесові компанії добровільно повернули державі дві ліцензії на видобуток природного газу та сирої нафти

18 червня 2021, 21:40 387
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Фото з відкритих джерел
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Представники великого бізнесу України добровільно повернули дві ліцензії на видобуток природного газу та сирої нафти - йдеться про компанії "Гео Альянс Таранушинське" і "Гео Альянс Південно-Орільське", пов'язані з Віктором Пінчуком

Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав на брифінгу, передає RegioNews.

Данілов розповів, що четвертим питанням на засіданні розглядалася доповідь глави Держгеонадр пана Опімаха щодо виконання указу президента від 19 березня 2021 року щодо стану у сфері надрокористування, введеного в дію 25 березня 2021 року.

Маємо перші позитивні реалізації рішення РНБО не по лінії роботи Держгеонадр, а з боку представників великого бізнесу, яких ми поки що не називаємо олігархами.

Вперше за всі 30 років незалежності сталась подія, яка, ми сподіваємся, буде набувати прецедентного характеру, коли, проявляючи соціальну відповідальність, добровільно було повернуто 2 ліцензії на видобуток природного газу та сирої нафти. Мова йде про компанії "Гео Альянс Таранушинське" в Харківській області і "Гео Альянс Південно-Орільське" в Дніпропетровській області.

Зараз засновники цих компаній знаходяться на всім нам добре відомих островах. Держава вітає такі ініціативи українських кіпріотів і закликає інших представників великого бізнесу наслідувати їхній приклад - бути відповідальними користувачами надр, - сказав Данілов.

При цьому, він відмовився на брифінгу назвати прізвище бізнесмена, якому належать ці компанії.

Вони пов'язані з одним поважним бізнесменом, народженим в місті Дніпропетровськ, - сказав секретар РНБО.

У Данілова уточнили, чи були ці компанії в списку санкцій.

Ці дві компанії не були в списку санкцій. Коли йде процес, коли приходять до них з перевірками, є власники, які добровільно відмовляються від ліцензій, які вони взяли 15-16 років тому, - сказав секретар РНБО.

Він додав, що були також анульовані як недобросовісним надрокористувачів чотири титанових, три вуглеводневих і дві рудних ліцензії, які не використовувалися відповідно на 2018, 2019 та 2017 роки.

Відомо, що компанія Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited (Кіпр) входить до складу міжнародної інвестиційно-консалтингової групи "EastOne" Пінчука.

Як повідомлялося, сьогодні РНБО ухвалена стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу України.

Також РНБО України запровадила санкції стосовно осіб, причетних до розробки вірусу NotPetya.

Окрім цього, РНБО ввела санкції проти Фірташа та Фукса.

РНБО бізнес Віктор Пінчук ліцензія

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