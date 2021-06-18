Бизнес-компании добровольно вернули государству две лицензии на добычу природного газа и сырой нефти

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Представители крупного бизнеса Украины добровольно вернули две лицензии на добычу природного газа и сырой нефти - речь идет о компаниях "Гео Альянс Таранушинское" и "Гео Альянс Южно-Орельское", связанные с Виктором Пинчуком

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал на брифинге, передает RegioNews.

Данилов рассказал, что четвертым вопросом на заседании рассматривался доклад главы Госгеонедр господина Опимаха по выполнению указа президента от 19 марта 2021 года относительно состояния в сфере недропользования, введенного в действие 25 марта 2021 года.

Имеем первые положительные реализации решения СНБО не по линии работы Госгеонедр, а со стороны представителей крупного бизнеса, которых мы пока не называем олигархами. Впервые за все 30 лет независимости произошло событие, которое, мы надеемся, будет приобретать прецедентный характер, когда, проявляя социальную ответственность, добровольно было возвращено 2 лицензии на добычу природного газа и сырой нефти. Речь идет о компании "Гео Альянс Таранушинское" в Харьковской области и "Гео Альянс Южно-Орельское" в Днепропетровской области. Сейчас основатели этих компаний находятся на всем нам хорошо известных островах. Государство приветствует такие инициативы украинских киприотов и призывает других представителей крупного бизнеса последовать их примеру - быть ответственными пользователями недр, - сказал Данилов.

При этом, он отказался на брифинге назвать фамилию бизнесмена, которому принадлежат эти компании.

Они связаны с одним уважаемым бизнесменом, рожденным в городе Днепропетровск, - сказал секретарь СНБО.

У Данилова уточнили, были ли эти компании в санкционном списке.

Эти две компании не были в санкционном списке. Когда идет процесс, когда приходят к ним с проверками, есть владельцы, которые добровольно отказываются от лицензий, которые они взяли 15-16 лет назад, - сказал секретарь СНБО.

Он добавил, что были также аннулированы как недобросовестным недропользователям четыре титановых, три углеводородных и две рудных лицензии, которые не использовались соответственно на 2018, 2019 и 2017 годы.

Известно, что компания Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited (Кипр) входит в состав международной инвестиционно-консалтинговой группы "EastOne" Пинчука.

Как сообщалось, сегодня СНБО принята стратегия развития оборонно-промышленного комплекса Украины.

Кроме этого, СНБО ввел санкции против Фирташа и Фукса.