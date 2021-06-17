В Нацбанке утверждают, что экономический кризис в Украине завершился

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Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб, передает RegioNews.

Кризис закончился. Экономика в этом году вырастет, уже растет, как мы видим во втором квартале на фоне низкой базы прошлого года. И сворачивание антикризисных мер никаких проблем не несет. Потому что это именно антикризисные меры", - сказал он.

По его словам, Национальный банк ожидает, что ситуация с ликвидностью в банковской системе будет нормальной.

Сологуб отметил, что именно поэтому Нацбанк сворачивает антикризисные меры, о чем сообщил глава ведомства Кирилл Шевченко во время объявления решения по учетной ставке.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацбанк согласовал нового председателя правления Приватбанка.