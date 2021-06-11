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11 червня 2021, 17:54 138

Голова правління ПАТ "Юніон Стандард Банк" та його радник обвинувачуються в розтраті коштів банку

11 червня 2021, 17:54 138
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Фото з відкритих джерел
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Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно голови правління та радника голови правління ПАТ «Юніон Стандард Банк» за фактом розтрати коштів банку

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Розслідуванням встановлено, що службові особи банку видали нічим не підтверджені завідомо невигідні кредити підприємствам, які мають ознаки фіктивності. Таким чином розтрачено понад 521 млн грн коштів банку, що підтверджено висновком судово-економічної експертизи, - йдеться в повідомленні.

Стосовно ще одного фігуранта кримінального провадження - голови наглядової ради банку до компетентних органів Республіки Польща направлено клопотання про видачу особи в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності.

Як повідомлялося, 2 червня ВАКС заочно заарештував ексголову правління "Приватбанку" Дубілета. Вищий антикорупційний суд (ВАКС) під час засідання 2 червня обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для колишнього голови правління "Приватбанку” Олександра Дубілета.

банки Офіс генпрокурора гроші злочин обвинувальний акт суд

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