На Рівненщині шахраї обікрали пенсіонерку на понад 4 млн

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У Рівненській області поліцейські викрили групу шахраїв, які незаконно заволоділи майном пенсіонерки на загальну суму 4 085 615 гривень

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції області.

Встановлено, що 49-річна жінка спільно із 42-річним знайомим та іще однією невстановленою поки слідством особою, використовуючи підроблені документи, заволоділи нерухомим майном 70-річної жительки Рівного в особливо великих розмірах.

Вони заволоділи чотирма земельними ділянками потерпілої, новобудовою та житловим будинком, спричинивши пенсіонерці збитків на загальну суму 4 085 615 гривень.

Слідчі зібрали достатньо доказів у справі та днями скерували кримінальне провадження з обвинувальним актом відносно 49-річної жінки до суду. За скоєне обвинуваченій загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Обставиною, що обтяжує покарання, є вчинення злочину щодо особи похилого віку.

42-річний поплічник організаторки наразі в апеляційному суді оскаржує підозру про вчинення злочину. Кримінальне провадження щодо третьої особи наразі розслідується слідчими Рівненського районного управління поліції.

Нагадаємо, раніше поліція Київської області затримала шахрайку, яку підозрюють у введенні в оману продавців магазинів і аптек і привласненні їхніх особистих речей.