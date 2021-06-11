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11 червня 2021, 16:43 201

У Кривому Розі затримали хакерів, які викрали дані 100 тисяч клієнтів банку

11 червня 2021, 16:43 201
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Фото: Нацполіція
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Працівники Кіберполіції викрили двох мешканців Кривого Рогу, які зламали базу даних одного із банків і вимагали викуп

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції, передає RegioNews.

За даними слідства, двоє місцевих жителів віком 19 та 22 роки знайшли вразливість у внутрішній системі одного із банків і викрали базу із конфіденційними даними понад 100 тисяч клієнтів.

Зокрема, там містилися фотографії громадян із паспортами, їхні анкети, де зазначалися відомості про місце роботи, адресу проживання тощо, а також дані про банківські рахунки. За нерозповсюдження викраденої бази даних фігуранти вимагали від банку "викуп” у розмірі 100 тисяч гривень”, - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки вдома у підозрюваних і направили на експертизу комп’ютери, мобільні телефони і банківські картки. Щодо них відкрили кримінальну справу.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві викрили підпільне кіберугруповання на привласненні 9 млн.

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