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11 июня 2021, 17:54 138

Председатель правления ПАО "Юнион Стандард Банк" и его советник обвиняются в растрате средств банка

11 июня 2021, 17:54 138
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Фото из открытых источников
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Направлен в суд обвинительный акт в отношении председателя правления и советника председателя правления ПАО "Юнион Стандард Банк" по факту растраты средств банка

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Расследованием установлено, что служебные лица банка выдали ничем не подтвержденные заведомо невыгодные кредиты предприятиям, имеющим признаки фиктивности. Таким образом растрачено более 521 млн грн средств банка, что подтверждено заключением судебно-экономической экспертизы, - говорится в сообщении.

В отношении еще одного фигуранта уголовного производства - председателя наблюдательного совета банка в компетентные органы Республики Польша направлено ходатайство о выдаче лица в Украину для привлечения к уголовной ответственности.

Как сообщалось, 2 июня ВАКС заочно арестовал экс-главу правления "Приватбанка" Дубилета. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) во время заседания 2 июня избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего председателя правления "Приватбанка” Александра Дубилета.

банки Офис генпрокурора деньги преступление обвинительный акт суд

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