В правительстве готовят законопроект о реформировании системы оплаты труда госслужащих

Шыигаль анонсировал законопроект о зарплате чиновников по системе оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей

Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, передает RegioNews.

Проект будет иметь целью исключить выплаты надбавок должностным лицам по субъективному принципу и повысить престиж госслужбы. Глава правительства отметил, что эффективность в работе государственных служащих должна быть на первом месте. Поэтому правительство инициирует снижение примерно на 10% предельной численности государственных служащих центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений.

Параллельно готовится законопроект по реформированию системы оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей. Это сделает невозможными выплаты надбавок должностным лицам по субъективному принципу и повысит престиж госслужбы, - говорится в сообщении.

По словам премьера, секретариат Кабмина, Минфин, Минцифры и Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы станут первыми, где будет введена новая финансовая модель. А впоследствии, система оплаты труда должна заработать и в других государственных учреждениях.

Как сообщалось, в начале года Кабмин решил оставить зарплаты госслужащих на уровне 2020 года. Соответствующее решение было принято 13 января.

Также 13 января Зеленский подписал закон о снятии возрастных ограничений для работы на государственной службе. Рада приняла этот закон 16 декабря 2020-го.