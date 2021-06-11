Уряд призначив службове розслідування щодо тимчасового голови "Енергоатому"

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Кабінет міністрів призначив службове розслідування стосовно тимчасово виконуючого обов'язки президента Державної компанії НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна в частині виконання ним припису Національного агентства з питань запобігання корупції

Про це пише RegioNews з посиланням на розпорядження №608-р Кабміну.

Уряд має створити спеціальну комісію, яка за два місяці має провести службове розслідування.

Розслідування проводиться відповідно до закону про запобігання корупції та з метою виконання припису Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) від 3 березня 2021 року.

У приписі Національного агентства із запобігання корупції Котіну від 3 березня зазначається, що звільнення радника президента і директора із запобігання та протидії корупції "Енергоатому" Олега Поліщука було неправомірним та проводилося без погодження з НАЗК.

Також наголошується, що у 2020 році "Енергоатом" не проводив оцінку корупційних ризиків, що є грубим порушенням.

Нагадаємо, що 10 лютого НАБУ завітало з обшуками в "Енергоатом".