Тарифи на тепло в Україні буде встановлювати місцева влада

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В Україні передали повноваження із регулювання діяльності підприємств теплопостачання з державного на місцевий рівень

Відповідний проєкт постанови 9 червня схвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), передає RegioNews.

Згідно із документом, місцеві органи влади самостійно будуть встановлювати тарифи і затверджувати плани розвитку ліцензіатів у сфері теплопостачання.

Під це рішення не підпадають ліцензіати, які виробляють теплову енергію на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках.

При цьому НКРЕКП все одно буде проводити моніторинг та контроль роботи всіх підприємств теплопостачання.

За словами голови комісії Валерія Тарасюка, є кілька підприємств, які проти такого рішення, зокрема "Рівнетеплоенерго” та "Черкаситеплокомуненерго”. Тому упродовж двох тижнів відбудуться обговорення для врегулювання цієї ситуації.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кабмін схвалив план підготовки до наступного опалювального сезону.